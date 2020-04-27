Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео занять за 27 квітня

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу за 27 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Історія України; Руханка; Математика; Географія; Руханка.

Вівторок

Українська мова; Математика; Руханка; Біологія; Фізика; Руханка.

Середа

Англійська мова; Математика; Руханка; Хімія; Географія; Руханка.

Четвер

Українська мова; Всесвітня історія; Руханка; Фізика; Біологія; Руханка.

П'ятниця

Українська мова; Математика; Руханка; Англійська мова; Хімія; Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: історія України

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: математика

Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: географія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.