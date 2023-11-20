Фарион не обращалась относительно нарушения ее прав во время увольнения из вуза, – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что языковед Ирина Фарион не обращалась относительно нарушения ее прав во время увольнения из Львовской политехники. Хотя имеет такое право.

Более того, омбудсмен Лубинец готов рассмотреть такое заявление. Но пока соответствующее обращение от Ирины Фарион не поступало.

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Лубинец прокомментировал увольнение Фарион из Политехники

Омбудсмен подчеркнул, что если Ирина Фарион считает, что во время увольнения с вуза нарушили ее права, она может официально к нему (Лубинцу, – ред.) обратиться.

Будет открыто производство: буду проверять, насколько были ее права нарушены и насколько была нарушена процедура со стороны руководства вуза,

– уточнил омбудсмен.

Он также рассказал, что увидел распространение языка вражды и дискриминационные изречения в отношении граждан Украины, использующих языки национальных меньшинств в высказываниях Фарион. Поэтому обратился по этому поводу раньше в СБУ.

Лубинец при этом призывает не использовать языковой вопрос для раскалывания украинского общества. В частности, если это касается украинских военных, защищающих нас.

Заметим также, что во Львовской политехнике, где работала языковед, собрался митинг в его поддержку.

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Что известно о скандале с Ириной Фарион