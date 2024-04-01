В Ивано-Франковске учителям увеличат доплаты за престижность профессии
Источник:Руслан Марцинкив
В Ивано-Франковске намерены увеличить доплаты за престижность профессии педагогам с 10 до 20%. Нововведения планируют воплотить в жизнь с 1 августа.
Об этом в видеообращении рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Педагоги во Франковске получат доплаты
Мэр города отметил: это несмотря на то, что денег не так много и приоритет – помощь защитникам.
Мы считаем, что учителей нужно поддержать, тем более в условиях сначала онлайн-обучения, а теперь – в условиях войны,
– сообщил он.
И добавил: если предыдущие расчеты в мэрии были примерно 70 миллионов гривен, то сейчас с доплатой о престижности – это где-то 110 миллионов гривен.
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Ожидать ли учителям увеличения зарплаты
- На днях министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил: повышение зарплаты учителям требует колоссальных сумм.
- Он надеется, что МОН их найдет.
- В то же время, по его словам, МОН должно ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации.
- Лисовой также отметил, что ведомство работает над решением этой проблемы.