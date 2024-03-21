В результате ракетного удара по Киеву повреждены несколько учебных заведений
Источник:КМВА
Под утро 21 марта Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар. В результате вражеской атаки повреждены несколько учебных заведений.
По уточненным данным, в результате ракетной атаки в столице имеют повреждения 6 учебных заведений. Это школы и садики.
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Россия повредила 6 учебных заведений Киева
Так, в детском саду и школе Святошинского района выбиты стекла и двери. В Шевченковском районе также повреждены окна зданий школы и двух детских садов. Еще на территорию одного садика упали обломки.
По информации медиков, пострадали 13 человек, 4 из них – госпитализированы, 9 – получили помощь на месте.
️КМДА напоминает, что владельцы поврежденного в результате вражеских обстрелов недвижимого имущества могут получить помощь от города. Подробная информация здесь.
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Россия атаковала Киев 21 марта: кратко
- Ночью 21 марта в Украине объявили воздушную тревогу.
- После Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
- Враг выпустил по украинской столице 31 ракету.
- ПВО смогла сбить все вражеские ракеты.
- Однако их обломки упали в город и нанесли повреждения зданиям, авто и травмировали людей.