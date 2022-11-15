В одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в школах

15 ноября 2022 , 16:55
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Источник:

Суспільне

15 ноября в одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в учебных заведениях. Все из-за сообщения о "заминировании".

Так, в Ровно проверяют сообщения о взрывчатке в школах, лицеях и гимназиях. На местах находятся соответствующие службы.

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Учебные заведения Ровно "заминировали"

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, взрывотехники и правоохранители обследуют все заведения города. Есть информация, что в одном из них может быть взрывчатка.

В то же время, начальник управления образования города Богдан Турович отметил, что сегодня обучение в школах отменили. Родителей просят забрать детей из школ.

Информацию подтвердил мэр Ровно Александр Третьяк. Он просит родителей сохранять спокойствие и быть в связи с педагогами.

"Заложена взрывчатка": во Львове третий день подряд "минируют" школы

Во Львове несколько дней подряд "минировали" учебные заведения

  • 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
  • Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
  • На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
  • Как известно, "минировали", по меньшей мере, три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
  • 9 ноября школы и сады города Льва снова получили тревожное сообщение.
  • Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.
  • Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
  • Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
  • Около 10:00 10 ноября аноним снова направил на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
  • Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.

Автор: Марія Волошин