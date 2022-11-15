В одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в школах

Так, в Ровно проверяют сообщения о взрывчатке в школах, лицеях и гимназиях. На местах находятся соответствующие службы.

Читайте Во Львове "заминировали" один из университетов

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, взрывотехники и правоохранители обследуют все заведения города. Есть информация, что в одном из них может быть взрывчатка.

В то же время, начальник управления образования города Богдан Турович отметил, что сегодня обучение в школах отменили. Родителей просят забрать детей из школ.

Информацию подтвердил мэр Ровно Александр Третьяк. Он просит родителей сохранять спокойствие и быть в связи с педагогами.

"Заложена взрывчатка": во Львове третий день подряд "минируют" школы