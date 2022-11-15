В одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в школах
Источник:Суспільне
15 ноября в одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в учебных заведениях. Все из-за сообщения о "заминировании".
Так, в Ровно проверяют сообщения о взрывчатке в школах, лицеях и гимназиях. На местах находятся соответствующие службы.
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Учебные заведения Ровно "заминировали"
По словам пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, взрывотехники и правоохранители обследуют все заведения города. Есть информация, что в одном из них может быть взрывчатка.
В то же время, начальник управления образования города Богдан Турович отметил, что сегодня обучение в школах отменили. Родителей просят забрать детей из школ.
Информацию подтвердил мэр Ровно Александр Третьяк. Он просит родителей сохранять спокойствие и быть в связи с педагогами.
"Заложена взрывчатка": во Львове третий день подряд "минируют" школы
Во Львове несколько дней подряд "минировали" учебные заведения
- 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
- Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
- На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
- Как известно, "минировали", по меньшей мере, три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
- 9 ноября школы и сады города Льва снова получили тревожное сообщение.
- Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.
- Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
- Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
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Около 10:00 10 ноября аноним снова направил на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
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Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.