В Одессе студент майнил криптовалюту на чужих компьютерах
20-летний студент одного из одесских вузов с помощью компьютерного вируса, майнил криптовалюту. Правоохранители вручили парню подозрение.
Студенту грозит заключение на 5 лет, пишет официальный сайт киберполиции Украины.
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По данным полиции, мужчина является участником хакерских форумов, где он купил вредоносное программное обеспечение, после чего модифицировал его.
Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах,
– говорится в сообщении полиции.
Киберполиция провела обыск дома у одессита и отправила изъяты компьютеры на экспертизу.
Преступлениями в сети занимается отдельный отдел полиции / фото: Киберполиция
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Что такое майнинг?
- с английского – "добыча полезных ископаемых";
- майнинг заключается в создании блоков с возможностью получения вознаграждения в виде криптовалюты;
- скрытый майнинг использует мощности чужих компьютеров для получения выгоды и является преступлением.