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В Одессе студент майнил криптовалюту на чужих компьютерах

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Студент получает техническое образование / Émile Perron

20-летний студент одного из одесских вузов с помощью компьютерного вируса, майнил криптовалюту. Правоохранители вручили парню подозрение.

Студенту грозит заключение на 5 лет, пишет официальный сайт киберполиции Украины.

Больше о майнинге: Скрытый майнинг в Украине: как массово воруют криптовалюту

По данным полиции, мужчина является участником хакерских форумов, где он купил вредоносное программное обеспечение, после чего модифицировал его.

Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах,
– говорится в сообщении полиции.

Киберполиция провела обыск дома у одессита и отправила изъяты компьютеры на экспертизу.


Преступлениями в сети занимается отдельный отдел полиции / фото: Киберполиция

Похоже: Майнинг криптовалюты добрался до Луцка: в вузе изъяли компьютерную технику

Что такое майнинг?

  • с английского – "добыча полезных ископаемых";
  • майнинг заключается в создании блоков с возможностью получения вознаграждения в виде криптовалюты;
  • скрытый майнинг использует мощности чужих компьютеров для получения выгоды и является преступлением.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Техно Гаджеты Учеба Образование в Украине Криптовалюта
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