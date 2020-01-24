В Одессе студент майнил криптовалюту на чужих компьютерах

20-летний студент одного из одесских вузов с помощью компьютерного вируса, майнил криптовалюту. Правоохранители вручили парню подозрение.

Студенту грозит заключение на 5 лет, пишет официальный сайт киберполиции Украины.

Больше о майнинге: Скрытый майнинг в Украине: как массово воруют криптовалюту

По данным полиции, мужчина является участником хакерских форумов, где он купил вредоносное программное обеспечение, после чего модифицировал его.

Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах,

– говорится в сообщении полиции.

Киберполиция провела обыск дома у одессита и отправила изъяты компьютеры на экспертизу.



Преступлениями в сети занимается отдельный отдел полиции / фото: Киберполиция

Похоже: Майнинг криптовалюты добрался до Луцка: в вузе изъяли компьютерную технику

Что такое майнинг?