В Одесі студент майнив криптовалюту на чужих комп'ютерах

20-річний студент одного з одеських вишів за допомогою комп'ютерного віруса, майнив криптовалюту. Правоохоронці вручили хлопцю підозру.

Студенту загрожує ув'язнення на 5 років, пише офіційний сайт кіберполіції України.

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За даними поліції, чоловік є учасником хакерських форумів, де він купив шкідливе програмне забезпечення, після чого модифікував його.

Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах,

– йдеться у повідомленні поліції.

Кіберполіція провела обшук вдома у одесита та відправила вилучені комп'ютери на експертизу.



Злочинами в мережі займається окремий відділ поліції / фото: Кіберполіція

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Що таке майнінг?