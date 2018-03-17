Скрытый майнинг в Украине: как массово воруют криптовалюту

Сайт госгидромецентру – это первоисточник информации о погоде, поэтому посещает его многие. И на прошлой неделе их ждал сюрприз. Кто-то установил на сайт вирус, который использовал мощности пользователей, чтобы майнить криптоваплюту.



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Из-за скрытого майнинга процессор посетителей работал почти на 100 процентов, а следовательно электроэнергии тратил больше. К тому же компьютер начинал зависать. Злоумышленники, которые устанавливали вирус, даже не пытались его скрыть. Поэтому обнаружили проблему быстро.

Что там комментировать! Это страница HTML. Которая доступна абсолютно всем и даже школьник может туда что-то написать. Мы связались с киберполицией. Никаких других мер мы принимать не будем,

– заверил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

И это не единственный случай. Полгода назад таким образом сломали несколько сайтов холдинга UMH. А месяц назад жертвами вредоносного майнинг-приложения стали 4200 американских и британских ресурсов, в том числе и правительству. Специалисты говорят, что подсчитать заработки хакеров невозможно, ведь никто не знает, сколько времени они Майнила. Также невозможно узнать сколько таких сайтов-Майнер существует. Возможно, десятки, а возможно, и сотни тысяч.

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"Это может быть эффективным с точки зрения заработка. Тысячи людей эксплуатируют такие ресурсы. Зависит от того, мощный у них компьютер или нет. В сумме это дает результат", – прокомментировал консультант по кибербезопасности Егор Папишев. Специалист по кибербезопасности Егор Папишев за несколько минут находит еще целый ряд сайтов, на украинских доменах, которые успешно майнят имущество на своих посетителях. Проверить это может даже не специалист. Правой клавишей мыши открываем код страницы и нажимаем комбинацию поиска "Ctrl" + "F".

Происходит загрузка процессора, не присущая для простого серфинга в интернете. Таким образом мы понимаем: по крайней мере на 50 процентов процессор этой машины эксплуатируется вот этим сайтом и в данный момент. Ресурс процессора используется для того, чтобы считать все эти блоки для майнинга криптовалюты,

– рассказал консультант по кибербезопасности Егор Папишев.

Однако такие приемы используют хакеры-новички. Профессионалы же могут замаскировать код так, что даже админстратору придется попотеть, чтобы его найти. А еще вирус может установить администратор. И антивирусы не спасут, большинство эти коды не воспринимают. Поэтому специалисты советуют интернет-пользователям позаботиться о безопасности самостоятельно.

Ставите решетки на окна, ставите сигнализацию. Делаете определенный компонент для защиты своего дома. Почему бы здесь этого не делать – это же тот же дом. Это же ваше рабочее место. Здесь ваши персональные данные,

– подтвердил руководитель Департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк.

И еще одна деталь. Если после того, как вы закрыли подозрительный сайт, ваш компьютер снова начал работать нормально. Возможно, вас майнят. Стоит об этом предупредить администраторов сайта.

Напомним, майнинг криптовалюты станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг

Что такое криптовалюта? Криптовалюта – цифровая валюта, которая функционирует благодаря механизму асимметричного шифрования. Единица криптовалюты – это код, который рождается в результате сложных компьютерных математических вычислений.

Что такое майнинг? Майнинг (добыча) – это способ заработка криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютера.