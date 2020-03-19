В школах Непала введут интересный обязательный предмет
С нового семестра в школах Непала йога станет обязательным предметом. С 4 по 8 классы йогу будут изучать все школьники.
Об этом пишет The New York Times.
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Ранее йога была лишь факультативным занятием. А после изменений только старшеклассники смогут выбирать этот предмет как факультативный.
Местные чиновники комментируя такое решение объяснили, что таким образом они пропагандируют здоровый образ жизни.
Йога – часть нашей древней культуры. Мы хотим, чтобы все школьники изучали этот предмет, потому что, по нашему мнению, сейчас лучшее время для этого,
– рассказал тамошний министр образования и науки.
Однако не всем жителям страны нравится такое решение. В частности против уроков по йоге выступили мусульманские меньшинства Непала. По словам их представителей, йога не может быть обязательным предметом, ведь это навязывание индуизма.
Преподавание йоги охватило школы по всему миру. В Соединенных Штатах сотни государственных школ выделяют время ученикам на практики глубокого дыхания и упражнения на уменьшение стресса. В Индии, на родине йоги, некоторые колледжи и правительственные школы уже вводят обязательные курсы по йоге для студентов, хотя это не является национальной политикой.
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Сколько всего школ в Непале?
Всего в Непале более 35 тысяч школ.