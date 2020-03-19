В школах Непалу введуть цікавий обов'язковий предмет

З нового семестру у школах Непалу йога стане обов'язковим предметом. З 4 до 8 класу йогу вивчатимуть усі школярі.

Про це пише The New York Times.

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Раніше йога була лише факультативним заняттям. А після змін лише старшокласники зможуть обирати цей предмет як факультативний.

Тамтешні чиновники коментуючи таке рішення пояснили, що таким чином вони пропагують здоровий спосіб життя.

Йога – частина нашої древньої культури. Ми хочемо, щоб усі школярі вивчали цей предмет, бо на нашу думку, зараз найкращий час для цього,

– розповів тамтешній міністр освіти та науки.

Проте не усім жителям країни подобається таке рішення. Зокрема проти уроків з йоги виступили мусульманські меншини Непалу. За словами їхніх представників, йога не може бути обов'язковим предметом, адже це нав'язування індуїзму.

Викладання йоги охопило школи по усьому світу. У Сполучених Штатах сотні державних шкіл виділяють час учням на практику глибокого дихання та вправи на зменшення стресу. В Індії, на батьківщині йоги, деякі коледжі та урядові школи вже запроваджують обов'язкові курси з йоги для студентів, хоча це не є національною політикою.

До слова: В українських школах запровадять новий предмет: деталі

Скільки загалом шкіл в Непалі?Всього в Непалі понад 35 тисяч шкіл.