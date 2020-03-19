В список 50 лучших учителей мира попали двое украинских педагогов: детали

Наталья Гладких и Александр Жук вошли в 50 лучших учителей мира. Всего было 36 тысяч участников.

О достижениях украинцев на премии Global Teacher Prize объявили сами организаторы на своем сайте.

Ранее об этом: Лучшие украинские учителя поедут на международный форум в Лондон

Следующим этапом конкурса будет отбор лучшей десятки, а наградят учителя-победителя 2020 года в октябре в Лондоне.

Украинские учителя, которые попали в 50 лучших в мире

Наталья Гладких

Педагог, которая учит детей с особыми образовательными потребностями. Понимание, что в школьной системе нет места детям с комплексными нарушениями, вдохновило ее с единомышленниками основать собственную инклюзивную школу "Надежда".

Александр Жук

Учитель информатики из Запорожья. Чтобы тонкости IT были доступны всем, Александр выучил язык жестов. Он создал энергокоманду, и делает с учениками роботов и солнечные панели. Также Александр Жук стал лучшим учителем в Украине в 2018 году.

Читайте также: Вместо воровать – ремонтировать: как лучшая учительница мира перевоспитала учеников

Что известно о Global Teacher Prize

– ее называют Нобелевской премией для учителей;

– победитель получает 1 миллион долларов;

– премия ежегодная.