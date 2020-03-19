В список 50 лучших учителей мира попали двое украинских педагогов: детали
Наталья Гладких и Александр Жук вошли в 50 лучших учителей мира. Всего было 36 тысяч участников.
О достижениях украинцев на премии Global Teacher Prize объявили сами организаторы на своем сайте.
Ранее об этом: Лучшие украинские учителя поедут на международный форум в Лондон
Следующим этапом конкурса будет отбор лучшей десятки, а наградят учителя-победителя 2020 года в октябре в Лондоне.
Украинские учителя, которые попали в 50 лучших в мире
Педагог, которая учит детей с особыми образовательными потребностями. Понимание, что в школьной системе нет места детям с комплексными нарушениями, вдохновило ее с единомышленниками основать собственную инклюзивную школу "Надежда".
Учитель информатики из Запорожья. Чтобы тонкости IT были доступны всем, Александр выучил язык жестов. Он создал энергокоманду, и делает с учениками роботов и солнечные панели. Также Александр Жук стал лучшим учителем в Украине в 2018 году.
Читайте также: Вместо воровать – ремонтировать: как лучшая учительница мира перевоспитала учеников
Что известно о Global Teacher Prize
– ее называют Нобелевской премией для учителей;
– победитель получает 1 миллион долларов;
– премия ежегодная.