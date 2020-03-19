До списку 50 найкращих вчителів світу потрапили двоє українських педагогів: деталі

Наталія Гладких та Олександр Жук увійшли до 50 найкращих вчителів світу. Всього було 36 тисяч учасників.

Про досягнення українців на премії Global Teacher Prize оголосили самі організатори на своєму сайті.

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Наступним етапом конкурсу буде відбір найкращої десятки, а нагородять вчителя-переможця 2020 року в жовтні в Лондоні.

Українські вчителі, які потрапили до 50 найкращих у світі

Педагог, яка навчає дітей з особливими освітніми потребами. Розуміння, що в шкільній системі немає місця дітям із комплексними порушеннями, надихнуло її з однодумцями заснувати власну інклюзивну школу "Надія".

Вчитель інформатики із Запоріжжя. Щоб тонкощі IT були доступні усім, Олександр вивчив мову жестів. Він створив енергокоманду, та робить з учнями роботів і сонячні панелі. Також Олександр Жук став найкращим вчителем в Україні у 2018 році.

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Що відомо про Global Teacher Prize