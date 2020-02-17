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В США медицинская школа случайно зачислила в восемь раз больше абитуриентов

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Майо считается престижной школой в США / Wes Hicks

В США медицинская школа клиники Майо, что в Миннесоте, случайно отправила по электронной почте уведомление о принятии на обучение 364 абитуриентам. Однако принять школа могла не более 46 человек.

Про курьезный случай сообщили CNN.

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Пресс-служба школы заверила, что когда они обнаружили ошибку, то сразу отозвали сообщения и в телефонном разговоре сообщили поступающим об инциденте.

Мы глубоко сожалеем, что разочаровали абитуриентов и вызвали у них стресс. Продолжаем расследовать инцидент,
– сообщили в школе.

Разочарованные студенты даже собрались вместе, чтобы выразить свое недовольство относительно отношения к абитуриентам в школе Майо.


Главный корпус школы / фото: Alchetron

Руководитель приемной комиссии Майкл Боствик извинился за техническую ошибку.

Нам до сих пор непонятно, как так произошло, и нам очень жаль тех, кого задела эта ситуация,
– рассказал Боствик.

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Что известно о медицинской школе клиники Майо

  • основана в 1972 году;
  • учится 300 студентов;
  • из 185 медицинских школ занимает 9 место по качеству образования.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Абитуриенты Студенты Высшее образование Учеба Образование за рубежом
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