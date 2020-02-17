В США медицинская школа случайно зачислила в восемь раз больше абитуриентов
В США медицинская школа клиники Майо, что в Миннесоте, случайно отправила по электронной почте уведомление о принятии на обучение 364 абитуриентам. Однако принять школа могла не более 46 человек.
Про курьезный случай сообщили CNN.
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Пресс-служба школы заверила, что когда они обнаружили ошибку, то сразу отозвали сообщения и в телефонном разговоре сообщили поступающим об инциденте.
Мы глубоко сожалеем, что разочаровали абитуриентов и вызвали у них стресс. Продолжаем расследовать инцидент,
– сообщили в школе.
Разочарованные студенты даже собрались вместе, чтобы выразить свое недовольство относительно отношения к абитуриентам в школе Майо.
Главный корпус школы / фото: Alchetron
Руководитель приемной комиссии Майкл Боствик извинился за техническую ошибку.
Нам до сих пор непонятно, как так произошло, и нам очень жаль тех, кого задела эта ситуация,
– рассказал Боствик.
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Что известно о медицинской школе клиники Майо
- основана в 1972 году;
- учится 300 студентов;
- из 185 медицинских школ занимает 9 место по качеству образования.