В США медицинская школа случайно зачислила в восемь раз больше абитуриентов

В США медицинская школа клиники Майо, что в Миннесоте, случайно отправила по электронной почте уведомление о принятии на обучение 364 абитуриентам. Однако принять школа могла не более 46 человек.

Про курьезный случай сообщили CNN.

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Пресс-служба школы заверила, что когда они обнаружили ошибку, то сразу отозвали сообщения и в телефонном разговоре сообщили поступающим об инциденте.

Мы глубоко сожалеем, что разочаровали абитуриентов и вызвали у них стресс. Продолжаем расследовать инцидент,

– сообщили в школе.

Разочарованные студенты даже собрались вместе, чтобы выразить свое недовольство относительно отношения к абитуриентам в школе Майо.



Главный корпус школы / фото: Alchetron

Руководитель приемной комиссии Майкл Боствик извинился за техническую ошибку.

Нам до сих пор непонятно, как так произошло, и нам очень жаль тех, кого задела эта ситуация,

– рассказал Боствик.

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Что известно о медицинской школе клиники Майо