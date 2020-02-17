У США медична школа випадково зарахувала увосьмеро більше абітурієнтів

У США медична школа клініки Майо, що в Мінесоті, випадково відправила електронною поштою повідомлення про прийняття на навчання 364 абітурієнтам. Проте прийняти школа могла не більше ніж 46 осіб.

Про курйозний випадок повідомили CNN.

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Пресслужба школи запевнила, що коли вони виявили помилку, то відразу відкликали повідомлення та в телефонній розмові повідомили вступникам про інцидент.

Ми глибоко шкодуємо через те, що розчарували абітурієнтів та викликали в них стрес. Продовжуємо розслідувати інцидент,

– повідомили у школі.

Розчаровані студенти навіть зібрались разом, щоб висловити своє невдоволення стосовно ставлення до абітурієнтів у школі Майо.



Головний корпус школи / фото: Alchetron

Натомість керівник приймальної комісії Майкл Боствік вибачився за технічну помилку.

Нам досі незрозуміло, як так сталося, і нам дуже шкода тих, кого зачепила ця ситуація,

– розповів Боствік.

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Що відомо про медичну школу клініки Майо