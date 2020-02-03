В університеті Берклі з'явився курс, на якому вчать правильно готувати, прати та платити податки

В американському університеті Берклі все популярнішими стають курси "дорослішання". Студентів навчають тайм-менеджменту, як правильно будувати стосунки, готувати та багато іншого.

Про новий курс розповіли на офіційному сайті університету Берклі.

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В університеті помітили, що часто студенти занадто зосереджені на навчанні та побудові кар'єри, тому зовсім не можуть впоратись зі звичайними побутовими проблемами.

Ви можете знати скільки завгодно про фізику чи біологію чи англійську мову, але це не допоможе вам, коли потрібно заплатити податки чи розібратися, що їсти,

– ділиться враженнями одна зі студенток.

Минулого року на курс "дорослішання" записались 30 учнів. А вже цього року їхня кількість становила 80.

Також близько 200 охочих отримали відмову.

Важче складати бюджет, коли ти не живеш вдома, тому що у тебе набагато більше витрат,

– пояснила 19-річна студентка.

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