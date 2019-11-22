В США под школой нашли кладбище – здание снесут: видео

В городе Тампа, штат Флорида, под зданием местной школы обнаружили старое кладбище. В целом удалось найти 145 могил.

Остатки людей обнаружили с помощью георадара, сообщает Tampa Bey.

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История кладбища началась в середине прошлого века. На том месте хоронили афроамериканцев и бедняков, а через несколько лет землю продали частной компании.

Уже в 1959 году Школьный округ Тампы выкупил землю и построил там среднюю школу, как оказалось – на части кладбища Риджвуд.

Всего на кладбище похоронено 250 человек, среди них 80 – дети. 145 могил расположены на школьной территории

Вспомнили о казусе аж в конце октября 2019 года. Оказалось, что все могилы находились на глубине не более полутора метров.

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Администрация округа планирует снести здание школы, а на том месте установить памятный знак.

Сколько в США в целом школ?

Всего в США 132 тысячи 854 средние школы.

Репортаж из Тампы – смотрите видео от ABC: