У США під школою знайшли кладовище – будівлю знесуть: відео

У місті Тампа, що у штаті Флорида, під приміщенням місцевої школи виявили старе кладовище. Загалом вдалось знайти 145 могил.

Рештки людей виявили з допомогою георадару, повідомляє Tampa Bey.

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Історія цвинтаря розпочалась в середині минулого століття. На тому місці ховали афроамериканців та бідняків, а через кілька років землю продали приватній компанії.

Вже в 1959 році Шкільний округ Тампи викупив землю та побудував там середню школу, як виявилось – на частині кладовища Риджвуд.

Всього на цвинтарі поховано 250 людей, серед них 80 – діти. 145 могил розташовані на шкільній території

Згадали про казус аж в кінці жовтня 2019 року. Виявилось, що всі могили залягали на глибині не більше півтора метра.

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Адміністрація округу планує знести будівлю школи, а на тому місці встановити пам’ятний знак.

Скільки у США загалом шкіл?Всього у США 132 тисячі 854 середні школи.

Репортаж з Тампи – дивіться відео від ABC: