Вербное воскресенье, которое приходится на 13 апреля в 2025 году, имеет тоже свои обряды, о которых расскажет 24 Канал.

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Почему воскресенье именно Вербное

Главной идеей Вербного воскресенья является чествование въезда Иисуса в Иерусалим, дорогу ему устилали пальмовыми листьями. Поскольку пальмы в Украине не растут, а Вербное воскресенье часто приходится на весенний период, когда еще достаточно холодно и не вся зелень распустилась, символом стало дерево верба.

Верба цветет когда еще холодно и даже лежит снег, ее цвет в сухом виде имеет привлекательный и почти неизменный вид. Кроме того, издавна у украинцев это дерево было наделено магическими свойствами за его невероятные лечебные свойства и способность выживать. Верба прорастает снова даже из пенька, когда сердцевина пустая и трухлявая и способна приняться и прорасти из небольшой веточки. Ива символизирует возрождение и приход весны.

Поэтому именно букетом из ивовых веточек мы чествуем Христа. Нет требования к виду букета – это традиция каждого региона. Его можно украсить сухими цветами, калиной, маком, лентами. Но и несколько ивовых веточек без всяких украшений имеют тот же символизм. Потому что суть не в том, как это украшено, а как мы духовно это переживем.

Вербовый букет, как оформить: смотрите видео

Можете сделать из него дизайнерскую композицию и дополнить декоративным веночком, который украсит ваш дом. Как и вид так, и название этого ивового букета у каждого региона свое – котики, гусята, мичка, бечка, баська, шутка и другие.

Что делать с освященной вербой

Главное действо этого дня – поздравления с символическим ударом освященными веточками вербы с приговором-напоминанием – "Не я бью, верба бьет – через неделю Пасха!"

Было принято бить и себя и родных, которым желаешь здоровья. Также, маленьких детей для здоровья купали в отваре из ивовых веточек.

Поскольку продолжается Великий пост, шумные гуляния устраивать не стоит, но вы можете навестить родных и друзей, поздравить их с праздником. Стоит воздержаться и от тяжелого физического труда.

Освященную вербу следует хранить круглый год. Она служит оберегом для дома от стихийного бедствия, болезней и проблем. Ее держат возле икон.

В сельской местности по веточке размещали в хлеву возле скота, на пасеке, в саду и на огороде. На следующий год, именно веткой шутки, выгоняли скот на пастбище.

Веточку ивы ставили в колыбель к младенцу. Среди обычаев поедание ивовых котиков, если вас болит горло. Соцветия глотали и женщины, которые не могли забеременеть. Несколько ивовых котиков подмешивали в тесто и выпекали в пасхе. Кому попадется кусочек с цветом, будет счастливчиком весь год.

Также для поминовения предков освященные веточки несут на кладбище.

Важным вопросом является, что делать с прошлогодней вербой. Эти веточки сжигают. По церковному обычаю в вербу предыдущего года сжигают во дворе церкви и посыпают им голову в Пепельную среду.

Ею раньше разжигали печь для выпекания кулича к Пасхе в Чистый четверг или субботу.

Как ни странно, но эти традиции сохранились до сих пор. А ивовые букеты – это стильная дизайнерская композиция, которую можно изготовить или купить.

Хорошего Вербного воскресенья, украинцы!