Вербна неділя, яка припадає на 13 квітня у 2025 році, має теж свої обряди, про які розповість 24 Канал.

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Чому неділя саме Вербна

Головною ідеєю Вербної неділі є вшанування в’їзду Ісуса до Єрусалима, дорогу йому встеляли пальмовим листям. Оскільки пальми в Україні не ростуть, а Вербна неділя часто припадає на весняний період, коли ще досить холодно і не уся зелень розпустилась, символом стало дерево верба.

Верба цвіте коли ще холодно і навіть лежить сніг, її цвіт у сухому вигляді має привабливий і майже незмінний вигляд. Крім того, здавна в українців це дерево було наділене магічними властивостями за його неймовірні лікувальні властивості та здатність виживати. Верба проростає знову навіть з пенька, коли серцевина пуста і трухлява та здатна прийнятися і прорости з невеликої гілочки. Верба символізує відродження і прихід весни.

Тому саме букетом з вербових гілочок ми вшановуємо Христа. Немає вимоги до вигляду букета – це традиція кожного регіону. Його можна прикрасити сухими квітами, калиною, маком, стрічками. Але й кілька вербових гілочок без жодних прикрас мають той же символізм. Бо суть не в тому, як це прикрашено, а як ми духовно це переживемо.

Вербовий букет, як оформити: дивіться відео

Можете зробити з нього дизайнерську композицію і доповнити декоративним віночком, який прикрасить вашу оселю. Як і вигляд так, і назва цього вербового букета у кожного регіону своя – котики, гусята, мичка, бечка, баська, шутка та інші.

Що робити з освяченою вербою

Головне дійство цього дня – віншування з символічним вдарянням освяченими гілочками верби з примовлянням-нагадуванням – "Не я б'ю, верба б'є – за тиждень Великдень!"

Було заведено бити і себе і рідних, яким зичиш здоров’я. Також, маленьких діток для здоров’я купали у відварі з вербових гілочок.

Оскільки триває Великий піст, шумні гуляння влаштовувати не варто, але ви можете провідати рідних і друзів, привітати їх зі святом. Варто утриматися і від важкої фізичної праці.

Освячену вербу слід зберігати цілий рік. Вона слугує оберегом для дому від стихійного лиха, хвороб та негараздів. ЇЇ тримають біля ікон.

У сільській місцевості по гілочці розміщували у хліві біля худоби, на пасіці, у саду і на городі. Наступного року, саме гілкою шутки, виганяли худобу на пасовище.

Гілочку верби ставили в колиску до немовляти. Серед звичаїв поїдання вербових котиків, якщо вас болить горло. Суцвіття ковтали і жінки, які не могли завагітніти. Кілька вербових котиків підмішувати у тісто і випікали у пасці. Кому трапиться шматочок зі цвітом, буде щасливчиком увесь рік.

Також задля поминання пращурів освячені гілочки несуть на цвинтар.

Важливим питанням є, що робити з тогорічною вербою. Ці гілочки спалюють. За церковним звичаєм у вербу попереднього року спалюють на подвір'ї церкви і посипають ним голову у Попільну середу.

Нею раніше розпалювали піч для випікання паски до Великодня у Чистий четвер чи суботу.

Як не дивно, але ці традиції збереглися і досі. А вербові букети – це стильна дизайнерська композиція, яку можна виготовити чи купити.

Гарної Вербної неділі, українці!