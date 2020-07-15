Вернут ли дистанционное обучение: три сценария нового учебного года

Дистанционное обучение в Украине по-разному запомнилось ученикам и студентам. Однако педагоги и профильное министерство не исключают, что из-за пандемии онлайн-обучение вернется уже с сентября.

Какова вероятность возврата дистанционного обучения и как внедрить формат, удобный для всех, – читайте в материале 24 канала.

Читайте также С 1 сентября школы в Украине могут заработать в две смены

Что говорят о дистанционном обучении студенты и ученики

► Мнения студентов и учеников различаются. Студентка Ангелина, которая закончила 3-й курс университета онлайн, рассказала журналистам 24 канала, что пары в ноутбуке и смартфоне сэкономили ей время и позволили совместить учебу с работой.



► Зато, школьница Ксения, которая закончила 7-й класс, о своем дистанционном обучении упомянула для журналистов с ужасом. "Нам говорили, что мы что-то не так делаем. Но мы не понимали, что именно. Мы постоянно все записывали. Даже то, что в классе обычно проговариваем устно", – рассказала Ксения.

Мама Ксении отметила, что ее ребенок учился добросовестно, однако иногда ставили оценки за те предметы, которые даже не выкладывались. "Мы получили 7 баллов по ритмике, которая ни разу не проводилась", – отметила мама ученицы.

► О подобных проблемах рассказала и школьница Настя, которая закончила 6-й класс. По ее словам, приходилось делать много домашних заданий, а занятий с учителем было очень мало. "Зум очень "зависающая" программа. По вайберу была та же проблема. Учителя только давали нам задания и все – разбирайтесь сами, все делайте сами", – пожаловалась Анастасия.

В чем проблема дистанционного обучения в Украине

Возраст учащихся и подходы учителей

Как отметила эксперт Анна Сидорук, проблема не в сути дистанционного обучения, а в возрасте учеников и подходе учителей.

"До 4 – 6 класса это является наименее эффективным, потому что детям сложно концентрироваться. Очень важно, чтобы учитель организовал с ребенком хотя бы один раз в неделю сессию сам на сам. Созвониться персонально в том же зуме и проговорить: какие сложности возникают, чем могу помочь", – пояснила операционная директор ГС "Освіторія" Анна Сидорук.

Техническая готовность

Существенная преграда – нехватка технических условий по всей Украине для дистанционного обучения с 1 сентября.

"Если дистанционное обучение, надо чтобы у нас 3G – 4G было по всей стране", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Каким будет обучение в новом году

Как в условиях пандемии будут учиться дети – в Министерстве образования еще не решили. Все будет зависеть от эпидемической ситуации.

Готовиться надо к нескольким сценариям:

Первый вариант – обычное обучение – возможно при условии низких показателей пандемии.

Второй – по умеренной статистике – это сочетание обучения в классах с дистанционным для определенных уроков.

Третий и самый пессимистичный – полностью дистанционный формат.

Но ни один из вариантов не будет единым по всей Украине, – говорит образовательный омбудсмен.

"Это вопрос адаптивного карантина. Вопрос будет решаться на местном уровне: где мы восстанавливаем занятия полноценно, где будет комбинированно, где возможны варианты дистанционного получения образования", – пояснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве сейчас разрабатывают правила на случай, если первого сентября дети пойдут в школу. Документ окончательно не готов, но в нем уже прописано:

Всем работникам заведений, а также учащимся перед уроками будут измерять температуру. Если она будет выше 37,2 – к учебному процессу не допустят Также родители, которые будут приводить детей в школу, должны быть обязательно в защитных масках. А в самих школах должны быть антисептики.

Подробнее здесь Как будет проходить обучение в школах в условиях пандемии

Минздрав сейчас дорабатывает документ и на следующей неделе подаст его на утверждение Кабмина.

Смотрите видео 24 канала: каким будет новый учебный год