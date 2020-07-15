Чи повернуть дистанційне навчання: три сценарії нового навчального року

Дистанційне навчання в Україні по-різному запам'яталося учням та студентам. Однак освітяни та профільне міністерство не виключають, що через пандемію онлайн-навчання повернеться вже з вересня.

Яка вірогідність повернення дистанційного навчання та як впровадити формат, зручний для всіх, – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що кажуть про дистанційне навчання студенти та учні

► Думки студентів та учнів різняться. Студентка Ангеліна, яка закінчила 3-й курс університету онлайн, розповіла журналістам 24 каналу, що пари в ноутбуці і смартфоні заощадили їй час і дозволили поєднати навчання з роботою.



► Натомість, школярка Ксенія, яка закінчила 7-й клас, своє дистанційне навчання згадала для журналістів із жахом. "Нам говорили, що ми щось не так робимо. Але ми не розуміли, що саме. Ми постійно все записували. Навіть те, що в класі зазвичай проговорюємо усно", – розповіла Ксенія.

Мама Ксенії зазначила, що її дитина вчилася сумлінно, однак оцінки часом ставили за ті предмети, які навіть не викладалися. "Ми отримали 7 балів з ритміки, яка жодного разу не проводилась", – зазначила мама учениці.

► Про схожі проблеми розповіла і школярка Настя, яка закінчила 6-й клас. За її словами, доводилося робити багато домашніх завдань, а занять з вчителем було дуже мало. "Зум дуже "виснуча" програма. По вайберу була та ж проблема. Тільки вчителі давали нам завдання і все – розбирайте самі, все робіть самі", – поскаржилася Анастасія.

У чому проблема дистанційного навчання в Україні

Вік учнів та підходи вчителів

Як зазначила експертка Анна Сидорук, проблема не в суті дистанційного навчання, а у віці учнів та підході вчителів.

"До 4 – 6 класу це є найменш ефективним, тому що дітям складно концентруватися. Дуже важливо, щоб вчитель організував з дитиною хоча б один раз на тиждень сесію сам на сам. Зідзвонитися персонально в тому ж зумі і проговорити: які складнощі виникають, чим можу допомогти", – пояснила операційна директорка ГС "Освіторія" Анна Сидорук.

Технічна готовність

Суттєва перепона – брак технічних умов по всій Україні для дистанційного навчання з 1 вересня.

"Якщо дистанційне навчання, треба щоби у нас 3G – 4G було по всій країні", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Яким буде навчання у новому році

Як в умовах пандемії вчитимуться діти – у Міністерстві освіти ще не вирішили. Все залежатиме від епідемічної ситуації.

Готуватися треба до декількох сценаріїв:

Перший варіант – звичне навчання – можливий за умови низьких показників пандемії.

Другий – за помірної статистики – це поєднання навчання в класах з дистанційним для певних уроків.

Третій і найбільш песимістичний – повністю дистанційний формат.

Але жоден з варіантів не буде єдиним по всій Україні, – каже освітній омбудсмен.

"Це питання адаптивного карантину. Питання буде вирішуватися на місцевому рівні: де ми відновлюємо заняття повноцінно, де буде комбіновано, де можливі варіанти дистанційного здобуття освіти", – пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ нині розробляють правила на випадок, якщо 1 вересня діти підуть до школи. Документ остаточно не готовий, але у ньому вже прописано:

Усім працівникам закладів, а також учням перед уроками вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде вищою за 37,2 – до навчального процесу не допускатимуть Також батьки, які будуть приводити дітей до школи, мають бути обов'язково у захисних масках. А у самих школах мають бути антисептики.

Детальніше тут Як відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії

МОЗ зараз доопрацьовує документ і наступного тижня подасть його на затвердження Кабміну.

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