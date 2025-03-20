Точно не "соска" и не "пустышка": как по-украински назвать вещи для младенцев
- В статье обсуждается правильное украинское употребление названий детских вещей, таких как "пустышка" и "соска".
- Подчеркивается важность замены русизмов на украинские соответствия для развития детей в украиноязычной среде.
В словарик молодых мам входят новые слова из быта младенцев, но не стоит употреблять их на русский манер.
А как же они будут звучать на украинском в рубрике "Антисуржик. говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @anichka.finyk.
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Как детские вещи называются на украинском языке
С появлением младенца в доме, в наш словарик входят новые слова, которые не использовали часто. Но и сюда закрались русизмы. Вероятно, все знают такие предметы, как "пустышка" и "соска". Однако, звучат они как-то не по-украински.
Рассказываем молодым родителям, как самые необходимые вещи для младенцев будут на украинском:
- не пустышка/пустышка – а "пипка, мизюк, кукла или дурик/дурник";
- не соска – а "смочок" (потому что не сосать, а сосать);
- или же не соска – а "цмулик" (от слова цмулить – пить маленькими глотками).
- не бутылочка – а "пляшечка";
- не подгузник – а "підгузок" (от слова гузица – попа);
- не погремушка – а "брязкальце";
- не пеленка – а "пелюшка" или "сповиток";
- не распашонка – а "сорочечка";
- не ползунки – а "повзунки!;
- не кроватка – а "ліжечко";
- не коляска – а "візочок".
А "колискою" называют кроватку, которую можно качать-колыхать, раньше их подвешивали к потолку. Синонимом к ней является слово – люлька.
Детские вещи на украинском: смотрите видео
А еще читайте им сказки и пойте колыбельные! Цените время с детьми – ведь они так быстро вырастают!
Замените русизмы на украинские соответствия и пусть ваши дети растут в окружении украинского языка с рождения и будут здоровы. И начать стоит с имен, их правильного звучания на украинском, как, например, почему на украинском не Славик, Владик и Марик.
Детские вещи на украинском / Язык – ДНК нации
Говорите на украинском правильно!