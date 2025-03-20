Точно не "соска" и не "пустышка": как по-украински назвать вещи для младенцев

В словарик молодых мам входят новые слова из быта младенцев, но не стоит употреблять их на русский манер.

А как же они будут звучать на украинском в рубрике "Антисуржик. говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @anichka.finyk.

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Как детские вещи называются на украинском языке

С появлением младенца в доме, в наш словарик входят новые слова, которые не использовали часто. Но и сюда закрались русизмы. Вероятно, все знают такие предметы, как "пустышка" и "соска". Однако, звучат они как-то не по-украински.

Рассказываем молодым родителям, как самые необходимые вещи для младенцев будут на украинском:

не пустышка/пустышка – а "пипка, мизюк, кукла или дурик/дурник";

не соска – а " смочок" (потому что не сосать, а сосать);

(потому что не сосать, а сосать); или же не соска – а " цмулик" (от слова цмулить – пить маленькими глотками).

(от слова цмулить – пить маленькими глотками). не бутылочка – а " пляшечка";

не подгузник – а " підгузок" (от слова гузица – попа);

(от слова гузица – попа); не погремушка – а " брязкальце";

не пеленка – а " пелюшка" или "сповиток";

или не распашонка – а "сорочечка";

не ползунки – а "повзунки!;

не кроватка – а "ліжечко";

не коляска – а "візочок".

А "колискою" называют кроватку, которую можно качать-колыхать, раньше их подвешивали к потолку. Синонимом к ней является слово – люлька.

Детские вещи на украинском: смотрите видео

А еще читайте им сказки и пойте колыбельные! Цените время с детьми – ведь они так быстро вырастают!

Замените русизмы на украинские соответствия и пусть ваши дети растут в окружении украинского языка с рождения и будут здоровы. И начать стоит с имен, их правильного звучания на украинском, как, например, почему на украинском не Славик, Владик и Марик.

Детские вещи на украинском / Язык – ДНК нации

Говорите на украинском правильно!