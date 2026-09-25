За этой фразой скрывается вовсе не история о хороших манерах. Рассказываем со ссылкой на исследование Ольги Кирилюк.

"Ввічливість підкоряє міста" – откуда взялась эта фраза?

В языке постоянно рождаются новые выражения. Некоторые из них возникают из шуток, рекламы или мемов, а также из сегодняшних реалий, которые очень быстро выходят за пределы своего первоначального контекста. Именно так произошло с выражением "Ввічливість підкоряє міста".

Выражение "Ввічливість підкоряє міста" (на русском – "Вежливость города берет") приобрело популярность в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Его использовали для описания российских военных без опознавательных знаков, которых пропаганда называла "вежливыми людьми".

Фраза стала своеобразным пропагандистским эвфемизмом: военное присутствие и захват территории описывали словом "вежливость", как будто речь идет о корректном поведении, а не о применении силы.

В "Московском комсомольце" 17 апреля 2014 года была опубликована статья под заголовком "Вежливость города берет", в которой объясняется, что выражение возникло на фоне распространения мема "вежливые люди", которым называли вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков, появившихся в Крыму в конце февраля 2014 года.

В русском языке это выражение связывали с поговоркой "смелость города берет". Ее перефразировали, заменив "смелость" на "вежливость". Именно эта игра слов и сделала новую фразу популярной.

Иногда одно слово способно полностью изменить знакомое выражение. Было "Смелость города берет" – а стало "Вежливость города берет".

Обратите внимание! Русское выражение "смелость города берет" приписывают Александру Суворову после взятия Измаила, но это недостоверно. В сборнике Владимира Даля "Пословицы русского народа" (1853) уже зафиксировано: "Смелость (Отвага) города берет". То есть это выражение было известно в народной речи по крайней мере в середине XIX века и часто встречается в литературе. А само выражение стало ободрением для человека, который боится взяться за какое-то дело.

Поэтому буквально его можно понять как "вежливость помогает завоевать город", но исторический контекст придает ему совершенно иное, иронично-пропагандистское значение.

А является ли это украинским фразеологизмом?

Нет, это не традиционный украинский фразеологизм или старинная пословица. Это новейшее выражение, связанное с конкретными политическими событиями и российской пропагандой 2014 года.

Поэтому в украинской речи его лучше всего употреблять именно с пониманием происхождения и контекста – особенно если речь идет о событиях российско-украинской войны.

Иногда за привычным на слух выражением скрывается совсем не то значение, которое можно предположить с первого взгляда. "Вежливость покоряет города" – именно такой пример. Слово "вежливость" здесь не означает манеры или доброжелательность. Оно стало эвфемизмом, обозначающим военную силу и оккупацию.

Поэтому эту фразу важно воспринимать не как старую поговорку или шутливую переработку известной пословицы, а с учетом ее происхождения и исторического контекста. Ведь язык не только описывает события – иногда он помогает создать для них нужное объяснение.

Поэтому это не поговорка о силе хороших манер, а выражение с конкретным пропагандистским происхождением.