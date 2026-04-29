Земли, выборы, скандалы: чем запомнился Бугров на посту ректора КНУ имени Шевченко

Владимир Бугров больше не будет возглавлять Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Его уволило Министерство образования и науки Украины.

Официальная причина – завершения срока действия контракта. 24 Канал при этом рассказывает, сколько лет находился в должности Бугров и чем запомнился как глава КНУ.

Почему уволили Бугрова с должности ректора КНУ?

Приказ МОН об увольнении Владимира Бугрова с должности ректора киевского вуза опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля. В документе указали, что решение приняли в связи с завершением соответствующего контракта, заключенного в 2021 году. К слову, МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.

28 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию ректора. Его ранее признали виновным по делу о недостоверном декларировании. Он также заявлял, что намерен участвовать в конкурсе на должность нового ректора вуза. Однако судебный процесс помешал его стремлению. К слову, 27 февраля Шевченковский райсуд Киева оштрафовал Бугрова на 17 тысяч гривен за то, что он не внес в свою декларацию Volkswagen Golf 2015 года.

Интересно В феврале 2026 года многолетний глава Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял должность из-за завершения срока действия соответствующего контракта.

Что известно об экс-ректоре КНУ?

На сайте КНУ имени Шевченко рассказали, что Владимир Бугров родился в семье учителей в 1967 году в городе Бучач, что на Тернопольщине. Он выпускник философского факультета КНУ имени Тараса Шевченко (диплом с отличием, 1991 год). Учился в аспирантуре вуза. Впоследствии начал работать ассистентом в вузе. в 2000 году стал доцентом кафедры истории философии философского факультета КНУ. Также занимал должность заместителя декана по научной работе философского факультета КНУ и был его проректором. Стал профессором в 2014 году.

24 марта 2021 года на выборах стал ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Автор более 100 научных и учебно-методических работ. Научный руководитель 5 кандидатов философских наук. Заслуженный работник образования Украины (2014 год). Награжден Орденом "За заслуги" 3 степени (2017 год).

Важно! В 2025 году Киевский национальный университет имени Шевченко возглавил рейтинг лучших украинских вузов. Бюджет вуза – ориентировочно 3 миллиарда гривен. В его распоряжении есть большие земельные участки в Киеве, база в Карпатах и Каневский природный заповедник. Должность ректора КНУ является влиятельной и открывает двери во властные кабинеты, пишет УП.

Чем Бугров запомнился на должности?

Бугров руководил университетом с 2021 года и успел стать участником нескольких репутационных скандалов.

Положительным моментом его деятельности называли то, что он сохранил землю университета от застроек. В то же время упрекали плохим материально-техническим состоянием вуза и постоянными конфликтами.

После выборов главы КНУ Бугров рассказал, что "ректор должен быть управленцем и знать, как делегировать полномочия. Второе качество – патриотизм. Третье – честность.

Я считаю некорректным, когда человек получает деньги из университетов неакадемическим путем. Мы должны создать условия, чтобы каждый представитель университета имел возможность честно зарабатывать,

– заявлял тогда он.

К слову, 2022 года приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного, за значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ, активную волонтерскую деятельность, Бугрова наградили почетным нагрудным знаком "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины".

Он также впоследствии заявлял, что университет сотрудничает с партнерами не только из Европы, но и из Японии, Южной Кореи, Индии, стран Ближнего Востока и Центральной Азии.



КНУ имени Тараса Шевченко / фото Валентины Полищук

Владимир Бугров также рассказывал, что во время войны несколько раз думал о своей отставке с должности ректора и о возвращении на должность простого преподавателя.

Впоследствии он подчеркивал, что университет является полноценным участником мирового образовательного пространства, а за последние четыре года академическая мобильность студентов и преподавателей выросла почти вчетверо. А КНУ продолжает активно развивать международное сотрудничество и поддерживать студентов в самых сложных условиях.

Какие скандалы "сопровождали" ректорство Бугрова?

Однако не обошлось без скандалов во время его ректорства. К примеру, журналисты в 2023 году обратили внимание, что рыбу для курсантов Военного института КНУ покупают вдвое дороже чем частные поставщики закупают для ВСУ. Ректор КНУ зато заявил, что это была техническая ошибка, а цены не были завышенными.

В 2022 году Бугрова обвинили в якобы сексуальных связях со студентками и сотрудницами университета. Он отрицал эти обвинения и заявил, что это могли сделать "конкуренты с прошлогодних выборов или касающиеся их люди".

Студенты также жаловались на плохое состояние укрытий в Красном корпусе вуза и отсутствие там комфортных условий для пребывания. В частности, жаловались на то, что 2024 году университет купил генераторы, но во время отключений света их не включали. Были жалобы и на то, что все время сидели под фонариками телефонов.

Ситуация со скандалами вокруг Бугрова обострилась накануне новых выборов, которые должны состояться в КНУ. 1 апреля студенты этого вуза вышли на митинг против ректора Владимира Бугрова.



Студенты на митинге против Бугрова / Фото, предоставлено 24 Каналу

Они сравнивали Бугрова с Джеффри Эпштейном. Также жаловались на плохие условия в общежитиях и состояние корпусов. Бугров назвал такие действия давлением и обвинил оппонентов в попытке "рейдерского захвата" университета и дискредитационную кампанию против него со стороны нескольких сотрудников университета.

Какую зарплату получал Бугров?

Недавно в Украине обнародовали зарплаты ректоров самых популярных университетов за 2025 год. Лидером рейтинга стал Владимир Бугров – ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За год он задекларировал 1 миллион 567 тысяч гривен зарплаты на основном месте работы.

Аналитику провело издание "Слово и дело", которое исследовало доходы руководителей 20 самых популярных высших учебных заведений.

Сколько ректор может находиться в должности?

Украинское законодательство сейчас запрещает избирать или назначать одного и того же человека главой университета более чем на два срока или 10 лет. Соответствующий закон действует с 2014 года.

Однако отдельные ректоры воспользовались в свое время лазейкой в законе и остались на должности дольше. Они использовали переименование или реорганизацию вуза, чтобы получить право оставаться на своих должностях несколько сроков подряд. Однако нардепы и чиновники решили "ликвидировать" пробел.