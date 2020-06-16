В Минобразования рассказали, на когда могут перенести ВНО
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года.
Сейчас Министерство образования проводит консультации относительно онлайн-проведения ВНО. Об этом рассказала и.о. министра Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
Важно ВНО 2020: кому выгодна отмена и почему поднялся скандал
По ее словам, в ведомстве работают над тем, чтобы провести основную сессию оценивания таки с 25 июня по 17 июля. Следовательно, уже 17 июня должно состояться заседание комиссии, которая должна определить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых могут проводить ВНО.
Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесен на август,
– объяснила и.о. министра образования Любомира Мандзий.
Она добавила, что в Минобразования рассматривают вариант и консультируются относительно онлайн-проведения ВНО, однако по состоянию на сейчас такой возможности нет.
Что известно о вероятной отмене ВНО:
- В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса. Впоследствии предложили пройти его онлайн, однако сайт не выдержал нагрузки.
- Из-за проблем власти продлили срок пробного ВНО до 19 июня. Также правительство пообещало, что вернет родителям деньги, ведь такое тренировочное тестирование является добровольным и платным (138 – 150 грн).
- Из-за отмены пробного ВНО в Украине забили тревогу – мол, вообще хотят отменить тестирование. Таким образом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что имеет инсайдерскую информацию о том, что власти планируют вообще отменить ВНО и вернуться к старой коррупционной системе.
- Эту информацию прокомментировала заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Сначала она назвала это тревожным сигналом и подчеркнула, что отмена основной сессии ВНО недопустима. Правда, в течение часа Кравчук отредактировала свой пост: удалила слова об обеспокоенности и дописала, что позицию относительно основного ВНО будут обсуждать на следующей неделе.
- Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон.