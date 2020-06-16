Из-за пандемии коронавируса COVID-19 внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года.

Сейчас Министерство образования проводит консультации относительно онлайн-проведения ВНО. Об этом рассказала и.о. министра Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Важно ВНО 2020: кому выгодна отмена и почему поднялся скандал

По ее словам, в ведомстве работают над тем, чтобы провести основную сессию оценивания таки с 25 июня по 17 июля. Следовательно, уже 17 июня должно состояться заседание комиссии, которая должна определить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых могут проводить ВНО.

Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесен на август,

– объяснила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Она добавила, что в Минобразования рассматривают вариант и консультируются относительно онлайн-проведения ВНО, однако по состоянию на сейчас такой возможности нет.

Что известно о вероятной отмене ВНО: