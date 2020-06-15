ВНО отменят для выпускников, которые не будут вступать в 2020 году
Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон.
Уже вскоре примут законопроект о COVID-19. В нем будет отдельный пункт о выпускниках, которых освободят от сдачи государственной итоговой аттестации, сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, пишет "ТСН".
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Не проходить ВНО позволят тем, кто не намерен поступать в вузы в 2020 году. По словам Мандзий, такие выпускники получат свои аттестаты уже в июне.
Чиновники надеются, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%.
ВНО в условиях карантина: коротко
- Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня. Однако из-за роста количества больных COVID-19 правительство запретило его проводить.
- Пройти тест можно онлайн. Однако 15 июня из-за большой нагрузки на вебсайты и серверы УЦОКО многие выпускники не смогли зайти на свои страницы. Поэтому срок прохождения пробного ВНО продлили до 19 июня.
- Основная сессия начнется 25 июня. С 4 июня участники ВНО получили приглашения-пропуска с указанием пунктов, где они будут проходить тестирования.
- Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками. Довоз до мест тестирования должна обеспечить местная власть.
- В МОН сообщили, что быстрых тестов на входе не будут делать, а каждый участник должен прийти в своей маске.