Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон.

Уже вскоре примут законопроект о COVID-19. В нем будет отдельный пункт о выпускниках, которых освободят от сдачи государственной итоговой аттестации, сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, пишет "ТСН".

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Не проходить ВНО позволят тем, кто не намерен поступать в вузы в 2020 году. По словам Мандзий, такие выпускники получат свои аттестаты уже в июне.

Чиновники надеются, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%.

ВНО в условиях карантина: коротко