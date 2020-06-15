Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО можуть не проходити ті випускники, які не вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2020 році. Днями з'явиться відповідний закон.

Вже незабаром ухвалять законопроєкт про COVID-19. У ньому буде окремий пункт про випускників, яких звільнять від складання державної підсумкової атестації, повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, пише "ТСН".

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Не проходити ЗНО дозволять лише тим, хто не має наміру вступати до ВНЗ у 2020 році. За словами Мандзій, такі випускники отримають свої атестати вже у червні.

Урядовці сподіваються, що такий крок допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%.

ЗНО в умовах карантину: коротко