ЗНО скасують для випускників, які не вступатимуть у 2020 році
Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО можуть не проходити ті випускники, які не вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2020 році. Днями з'явиться відповідний закон.
Вже незабаром ухвалять законопроєкт про COVID-19. У ньому буде окремий пункт про випускників, яких звільнять від складання державної підсумкової атестації, повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, пише "ТСН".
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Не проходити ЗНО дозволять лише тим, хто не має наміру вступати до ВНЗ у 2020 році. За словами Мандзій, такі випускники отримають свої атестати вже у червні.
Урядовці сподіваються, що такий крок допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%.
ЗНО в умовах карантину: коротко
- Пробне ЗНО було заплановане на 15 та 17 червня. Однак через зростання кількості хворих на COVID-19 уряд заборонив його проводити.
- Пройти тест можна онлайн. Однак 15 червня через велике навантаження на вебсайти та сервери УЦОЯО багато випускників не змогли зайти на свої сторінки. Тому термін проходження пробного ЗНО продовжили до 19 червня.
- Основна сесія розпочнеться 25 червня. З 4 червня учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки з переліком пунктів, де вони складатимуть тестування.
- Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками. Довіз до місць тестування повинна забезпечити місцева влада.
- У МОН повідомили, що швидких тестів на вході не робитимуть, а кожен учасник має прийти у своїй масці.