Через пандемію коронавірусу COVID-19 зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести у серпні 2019 року.

Наразі міністерство освіти проводить консультації щодо онлайн-проведення ЗНО. Про це розповіла в.о. міністра Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Важливо ЗНО 2020: кому вигідне скасування та чому піднявся скандал

За її словами, у відомстві працюють над тим, щоб провести основну сесію оцінювання таки з 25 червня по 17 липня. Відтак, вже 17 червня має відбутися засідання комісії, яка повинна визначити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких можуть проводити ЗНО.

Якщо умови не будуть відповідати показникам – буде перенесено на серпень,

– пояснила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона додала, що в Міносвіти розглядають варіант і консультуються щодо онлайн-проведення ЗНО, однак станом на зараз такої можливості немає.

Що відомо про імовірне скасування ЗНО: