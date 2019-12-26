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Восьмилетняя девочка решила 70 примеров за 5 минут и выиграла чемпионат

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Девочка не оставила шансов конкурентам / Edward Cisneros

Мексиканка Зури Тлапанко в свои восемь лет победила на Чемпионате Мира по ментальной арифметике. Девочка решает задачи мысленно.

Для победы на турнире в Китае девочке понадобилось безошибочно ответить на 70 математических задач и примеров, пишет UP WORTHY.

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Девочке понадобилось всего 5 минут, чтобы заслужить кубок чемпиона.

Сама Зури не считает себя выдающейся, потому решать задачи ей просто нравится.


Девочка демонстрирует впечатляющие результаты в своем возрасте / фото: Up worhty

У девочки уже много фанатов в Мексике, неравнодушные соотечественники собрали деньги на поездку девочки в Китай. После возвращения с чемпионата Зури встретили в аэропорту многочисленные поклонники.

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Что такое ментальная арифметика?Способность человека безошибочно считать мысленно без помощи ручки и бумажки или гаджетов.

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Дети и несовершеннолетние Мексика Образование за рубежом
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