Восьмирічна дівчинка розв’язала 70 прикладів за 5 хвилин та виграла чемпіонат

Мексиканка Зурі Тлапанко в свої вісім років перемогла на у Чемпіонаті Світу з ментальної арифметики. Дівчинка розв’язує задачі подумки.

Для перемоги на турнірі в Китаї дівчинці знадобилось безпомилково дати відповіді на 70 математичних задач та прикладів, пише UP WORTHY.

Вас зацікавить: Семирічний хлопчик встановив рекорд України

Дівчинці знадобилось лише 5 хвилин, щоб заслужити кубок чемпіона.

Сама Зурі не вважає себе видатною, бо розв’язувати задачі їй просто подобається.



Дівчинка демонструє вражаючі результати в своєму віці / фото: Up worhty

У дівчинки вже багато фанатів у Мексиці, небайдужі співвітчизники зібрали гроші на поїздку дівчинки до Китаю. Після повернення з чемпіонату Зурі зустріли в аеропорту численні шанувальники.

Читайте також: 25-річна українка здобула 9 вищих освіт та встановила новий рекорд

Що таке ментальна арифметика?Здатність людини безпомилково рахувати подумки без допомоги ручки і папірця або гаджетів.