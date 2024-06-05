Лейтмотивом кампании стал призыв #Движуй_за_детей. А все активности фонд объединяет в "Движ".

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Кампания имеет целью восстановить образование для детей

Соучредитель благотворительного фонда savED Анна Новосад отметила, что бороться за детей – это помогать восстанавливать доступ к образованию различными путями и способами.

Движ – это и о финансовой помощи (донатом, мини-сбором, процентом от прибыли бизнеса и т.д.), и о любых активности ради украинских детей. Мы призываем движувати за детей, а масштаб, способ и формат каждый может выбрать собственный,

– объяснила она.

Как отметили в фонде, "Движуй за детей" – продолжение начатой прошлым летом кампании "В школу снова", целью которой является возвращение детей к учебе.

В прошлом году фонд вместе с партнерами собирал средства на укрытие и образовательные пространства на Николаевщине и Черниговщине. Результаты кампании – самое большое укрытие среди школ Николаева и временная школа в Красной Долине (Николаевская область), которую фонд вместе с партнерами открыли на прошлой неделе.

Цель нынешней кампании – объединить максимальное количество украинцев вокруг восстановления образования. Вместе с тем фонд собирает средства на #двіжові_рюкзаки, наполненные необходимым для обучения в условиях блэкаутов. Фонд призывает к партнерству бизнес и меценатов, чтобы вместе обустроить укрытия и временные школы в общинах, пострадавших от войны.

Фонд savED начал кампанию по восстановлению образования / Видео из инстаграма Благотворительного фонда savED

"Экофлоу, ноутбуки, автономное освещение – это спасительные принадлежности остается роскошью для украинских семей из небогатых прифронтовых общин. Отчасти единственная опция обучения там – это зум со старенького смартфона мамы или папы. Поэтому мы стартуем сбор на рюкзаки с базовыми, но очень нужными вещами, чтобы дети имели возможность учиться", – отметила руководитель отдела партнерств фонда savED Александра Шевченко.

Она также отметила, что вместе с тем прошлогодняя кампания показала, что объединяясь с различными партнерами фонда удается создавать для детей невероятно крутые образовательные пространства там, где от образования остались только руины. А чтобы приобщиться к большим делам можно инвестировать и достаточно небольшие деньги.

Как можно присоединиться к кампании

Задонатить на #Движові_рюкзаки

Больше о сборе на рюкзаки можно узнать на сайте savED. Донатить можно по ссылке.

Поддержать информационно или стать амбассадором кампании

Движевать надо громко, поэтому фонд приглашает инфлуенсеров, звезд шоубизнеса, авторов подкастов и ютуб-проектов, стендаперов, ведущих, редакторов и журналистов и целые медиа приобщаться и вместе с нами движевать за детей.

Собрать или задонатить на укрытие и временные образовательные пространства в Харьковской, Черниговской и Днепропетровськой областях

На привлеченные средства фонд планирует обустроить временную школу в Апостолово (Днепровская область), укрытие в Городне (Черниговская область), укрытие в Печенегах и Балаклее (Харьковская область).

Приобщиться к #Движовим_образовательным_путешествиям

Поехать в маленькую общину на Николаевщине и провести для местных детей лекцию, организовать для них мастерскую или мини-концерт, или просто пообщаться – это тоже движ. Фонд savED приглашает присоединяться к активностям кампании и отправляться в образовательные путешествия к детям.