Лейтмотивом кампанії став заклик #Двіжуй_за_дітей. А всі активності фонд об’єднує у "Двіж".

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Кампанія має на меті відновити освіту для дітей

Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад зазначила, що двіжувати за дітей – це допомагати відновлювати доступ до освіти різними шляхами і способами.

Двіж – це і про фінансову допомогу (донатом, мінізбором, відсотком від прибутку бізнесу тощо), і про будь-які активності заради українських дітей. Ми закликаємо двіжувати за дітей, а масштаб, спосіб і формат кожен може обрати власний,

– пояснила вона.

Як зауважили у фонді, "Двіжуй за дітей" – продовження започаткованої минулого літа кампанії "До школи знов", метою якої є повернення дітей до навчання.

Минулого року фонд разом із партнерами збирав кошти на укриття та освітні простори на Миколаївщині та Чернігівщині. Результати кампанії – найбільше укриття серед шкіл Миколаєва та тимчасова школа в Червоній Долині (Миколаївщина), яку фонд разом із партнерами відкрили минулого тижня.

Мета ж цьогорічної кампанії – об'єднати максимальну кількість українців навколо відновлення освіти. Разом із тим фонд збирає кошти на #двіжові_рюкзаки, наповнені необхідним для навчання в умовах блекаутів. Фонд закликає до партнерства бізнеси та меценатів, аби разом облаштувати укриття і тимчасові школи у громадах, що постраждали від війни.

Фонд savED розпочав кампанію щодо відновлення освіти / Відео з інстаграму Благодійного фонду savED

"Екофлоу, ноутбуки, автономне освітлення – це рятівне приладдя залишається розкішшю для українських родин з небагатих прифронтових громад. Почасти єдина опція навчання там – це зум зі старенького смартфона мами чи тата. Тому ми стартуємо збір на рюкзаки з базовими, але дуже потрібними речами, аби діти мали можливість навчатись", – зазначила керівниця відділу партнерств фонду savED Олександра Шевченко.

Вона також зазначила, що разом з тим тогорічна кампанія показала, що об'єднуючись із різними партнерами фонду вдається створювати для дітей неймовірно круті освітні простори там, де від освіти залишились лише руїни. А щоб долучитись до великих справ можна інвестувати і досить невеликі гроші.

Як можна долучитися до кампанії

Задонатити на #Двіжові_рюкзаки

Більше про збір на рюкзаки можна дізнатись на сайті savED. Донатити можна за посиланням.

Підтримати інформаційно чи стати амбасадором кампанії

Двіжувати треба гучно, тож фонд запрошує інфлуенсерів, зірок шоубізнесу, авторів подкастів і ютуб-проєктів, стендаперів, ведучих, редакторів і журналістів та цілі медіа долучатись та разом із нами двіжувати за дітей.

Зібрати чи задонатити на укриття та тимчасові освітні простори на Харківщині, Чернігівщині і Дніпровщині

На залучені кошти фонд планує облаштувати тимчасову школу в Апостолово (Дніпровщина), укриття в Городні (Чернігівщина), укриття в Печенігах та Балаклії (Харківщина).

Долучитись до #Двіжових_освітніх_мандрів

Поїхати в маленьку громаду на Миколаївщині та провести для тамтешніх дітей лекцію, організувати для них майстерку чи мініконцерт, або просто поспілкуватись – це теж двіж. Фонд savED запрошує долучатись до активностей кампанії та вирушати в освітні мандри до дітей.