Это очень важно: как поддержать ребенка во время воздушной тревоги

Россия продолжает массированно обстреливать Украину. Враг хочет оставить наше государство без света и тепла.

Во время воздушных тревог, когда слышны взрывы, наиболее эмоционально реагируют дети. Поэтому очень важно поддержать их, чтобы дети не получили психологическую травму.

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Как поддержать ребенка

В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки психологи и педагоги напоминают:

оставайтесь в укрытии;

имейте под рукой тревожный рюкзак, положите в него документы, а также воду, печенье, термос с горячим напитком, теплую одежду, павербанк, фонарик;

старайтесь контролировать собственное психологическое состояние. Для этого можно выполнить несколько дыхательных упражнений;

не читайте новости в голос, помните: дети воспринимают информацию от взрослых еще и на эмоциональном уровне;

выполните упражнения с ребенком, которые отвлекают и успокаивают. Начните с дыхательных упражнений. Также помогут подвижные игрушки (вместе с ребенком можно попрыгать, помахать руками и ногами – будто стряхнуть с себя воду и т.п.);

отвечайте на вопросы ребенка спокойно, если он позволяет – обнимите его.

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Если воздушная тревога случилась дорогой в учебное заведение

В департаменте образования и науки Киева рассказали, как действовать родителям и детям, если воздушная тревога застала их дорогой или из учебного заведения. В таком случае: