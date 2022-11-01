Під час повітряних тривог, коли чутно вибухи, найемоційніше реагують діти. Тож дуже важливо підтримати їх, аби діти не отримали психологічну травму.

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Як підтримати дитину

У межах Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки психологи й педагоги нагадують:

  • залишайтеся в укритті;
  • майте під рукою тривожний рюкзак, покладіть у нього документи, а також воду, печиво тощо, термос із гарячим напоєм, теплий одяг, павербанк, ліхтарик;
  • намагайтеся контролювати власний психологічний стан. Для цього можна виконати декілька дихальних вправ;
  • не читайте новини в голос, пам'ятайте: діти сприймають інформацію від дорослих ще й на емоційному рівні;
  • виконайте вправи з дитиною, які відволікають та заспокоюють. Почніть із дихальних вправ. Також допоможуть рухливі забавки (разом з дитиною можна пострибати, помахати руками та ногами – ніби стряхнути із себе воду тощо);
  • відповідайте на питання дитини спокійно, якщо вона дозволяє – обійміть її.

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Якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти

У департаменті освіти й науки Києва розповіли, як діяти батькам та дітям, якщо повітряна тривога застала їх дорогою до чи з закладу освіти. У такому разі:

  • оберіть із дитиною безпечний шлях до школи та у зворотному напрямку. Тобто складіть своєрідний маршрут руху. Також оберіть укриття, які дитина зможе використовувати дорогою у разі сигналу повітряної тривоги;
  • поясніть дитині, щоб вона йшла тільки за складеним маршрутом, не зупинялася і нікуди не звертала;
  • наголосіть дитині, що якщо вона не може швидко дійти до школи або дому під час сигналу повітряної тривоги, повинна йти до сховища і перебувати там;
  • скажіть дитині не торкатися оголених електричних дротів, невідомих предметів;
  • проговоріть з дитиною правила мінної безпеки;
  • повідомте класного керівника про місцеперебування дитини або попросіть її саму сповістити педагога.