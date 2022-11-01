Під час повітряних тривог, коли чутно вибухи, найемоційніше реагують діти. Тож дуже важливо підтримати їх, аби діти не отримали психологічну травму.

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Як підтримати дитину

У межах Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки психологи й педагоги нагадують:

залишайтеся в укритті;

майте під рукою тривожний рюкзак, покладіть у нього документи, а також воду, печиво тощо, термос із гарячим напоєм, теплий одяг, павербанк, ліхтарик;

намагайтеся контролювати власний психологічний стан. Для цього можна виконати декілька дихальних вправ;

не читайте новини в голос, пам'ятайте: діти сприймають інформацію від дорослих ще й на емоційному рівні;

виконайте вправи з дитиною, які відволікають та заспокоюють. Почніть із дихальних вправ. Також допоможуть рухливі забавки (разом з дитиною можна пострибати, помахати руками та ногами – ніби стряхнути із себе воду тощо);

відповідайте на питання дитини спокійно, якщо вона дозволяє – обійміть її.

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Якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти

У департаменті освіти й науки Києва розповіли, як діяти батькам та дітям, якщо повітряна тривога застала їх дорогою до чи з закладу освіти. У такому разі: