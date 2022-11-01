Во время воздушных тревог, когда слышны взрывы, наиболее эмоционально реагируют дети. Поэтому очень важно поддержать их, чтобы дети не получили психологическую травму.
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Как поддержать ребенка
В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки психологи и педагоги напоминают:
- оставайтесь в укрытии;
- имейте под рукой тревожный рюкзак, положите в него документы, а также воду, печенье, термос с горячим напитком, теплую одежду, павербанк, фонарик;
- старайтесь контролировать собственное психологическое состояние. Для этого можно выполнить несколько дыхательных упражнений;
- не читайте новости в голос, помните: дети воспринимают информацию от взрослых еще и на эмоциональном уровне;
- выполните упражнения с ребенком, которые отвлекают и успокаивают. Начните с дыхательных упражнений. Также помогут подвижные игрушки (вместе с ребенком можно попрыгать, помахать руками и ногами – будто стряхнуть с себя воду и т.п.);
- отвечайте на вопросы ребенка спокойно, если он позволяет – обнимите его.
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Если воздушная тревога случилась дорогой в учебное заведение
В департаменте образования и науки Киева рассказали, как действовать родителям и детям, если воздушная тревога застала их дорогой или из учебного заведения. В таком случае:
- выберите с ребенком безопасный путь в школу и обратно. То есть составьте своеобразный маршрут движения. Также выберите укрытия, которые ребенок сможет использовать по дороге в случае сигнала воздушной тревоги;
- объясните ребенку, чтобы он шел только по составленному маршруту, не останавливался и никуда не обращал;
- подчеркните ребенку, что если он не может быстро дойти до школы или дома во время сигнала воздушной тревоги, должен идти в хранилище и находиться там;
- скажите ребенку не касаться оголенных электрических проводов, неизвестных предметов;
- проговорите с ребенком правила минной безопасности;
- сообщите классному руководителю о местонахождении ребенка или попросите его самого известить педагога.