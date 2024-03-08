Ректор художественного вуза призвал отменить НМТ для части абитуриентов: Лисовой отреагировал

Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко от имени совета ректоров художественных учебных заведений подал обращение в Минобразования Украины об отмене НМТ для поступления в художественные ЗВО. Он хочет, чтобы поступление происходило только на основе творческого конкурса.

Ректор Академии при этом отметил, что не получил ответа от МОН, поэтому анонсировал протест студентов. На его обращение отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Лисовой отреагировал на просьбу отменить НМТ

Заметим для начала, что в 2024 году поступление в вузы Украины будет происходить на основе результатов национального мультитеста. Это правильно распространится и на поступающих в художественные вузы – в отличие от прошлых лет, когда они поступали в ЗВО только по результатам творческого конкурса.

Лисовой акцентировал, что Национальная музыкальная академия Украины до сих пор не избавилась от "имени Чайковского" в названии. И заметил: с одной стороны, в обращении апеллируют к военному положению, чтобы ограничиться творческим конкурсом, а с другой – во время военного положения планируют проводить акцию протеста.

Глава Минобразования при этом отметил, что в части европейских художественных университетов поступление происходит таки на основании портфолио, творческого конкурса, иногда теоретического экзамена и собеседования.

Что еще есть в европейских университетах – это понимание ценности высшего образования. Обучение в художественном университете – между практики и раскрытия таланта, еще и получение теоретических знаний. Художники, как правило, – это очень образованные и эрудированные люди,

– подчеркнул министр образования.

Лисовой добавил, что, безусловно, результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс.

Но речь идет о поступлении в учреждения высшего образования, поэтому базовые знания по обязательным предметам (украинскому языку, истории Украины, математики и одного предмета на выбор) должны быть у каждого поступающего,

– акцентировал чиновник.

Лисовой добавил: понимает, что студенты-контрактники для вузов – это и источник наполнения спецфонда заведения, который используется для улучшения материально-технической базы ЗВО, выплаты зарплат и тому подобное.

В то же время должны помнить, что ключевая задача университетов – не набрать как можно больше студентов (напомню, что количество поступающих уменьшается – конкуренция за них растет), а создать все необходимые условия для получения студентами качественного высшего образования,

– резюмировал Лисовой.

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О чем заявлял ректор Академии Чайковского

Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко на своей странице в фейсбуке обнародовал заявление от имени совета ректоров художественных учебных заведений в Минобразования Украины об отмене НМТ для поступления в художественные ЗВО во время военного положения. Вступление, по их мнению, должно происходить на основе творческого конкурса, как и в прошлом году.

В комментариях к посту министра Лисового, текст которого мы подали выше, Тимошенко написал, что в странах Европы нет НМТ, а только творческий конкурс. И спросил министра, хочет ли тот, чтобы художники при поступлении сдавали математику.

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