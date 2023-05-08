В 2023 году студенты, чтобы учиться в магистратуре, должны сдать единый вступительный экзамен. Он будет содержать два блока – тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

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В Украине стартовала регистрация на поступление в магистратуру

Вступление на некоторые специальности будет предусматривать дополнительную сдачу единого профессионального вступительного испытания.

Поступать в магистратуру без результатов ЕВИ и ЕФОВ смогут абитуриенты, которые будут поступать на учебу исключительно по контрактной форме на специальности, предоставляющие особую поддержку государства или поступающие, которым предоставлено такое право.

Регистрация на экзамены будет осуществлять приемная комиссия вуза. Для регистрации поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии сканированные копии документов.

Во время заполнения заявления-анкет и с необходимой информацией, поступающий должен указать населенный пункт, в котором желает пройти тестирование. Она может состояться в 36 городах Украины.

Единственный вступительный экзамен можно сдать в 9 европейских странах, а единственное профессиональное вступительное испытание – в 6 странах Европы.

Каждый зарегистрированный участник получит экзаменационный лист, в котором будут указаны данные для осуществления входа на информационную страницу. Кабинет абитуриента ".

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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: