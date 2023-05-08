У 2023 році студенти, аби вчитися у магістратурі, мають скласти єдиний вступний іспит. Він міститиме два блоки – тест загальної навчальної компетентності і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

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В Україні стартувала реєстрація на вступ в магістратуру

Вступ на деякі спеціальності передбачатиме додаткове складання єдиного фахового вступного випробування.

Вступати в магістратуру без результатів ЄВІ та ЄФВВ зможуть абітурієнти, які вступатимуть на навчання виключно за контрактною формою на спеціальності, яким надають особливу підтримку держави або вступники, яким надане таке право.

Реєстрацію на іспити здійснюватиме приймальна комісія вишу. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії скановані копії документів.

Під час заповнення заяви-анкети з необхідною інформацією, вступник має вказати населений пункт, у якому бажає пройти тестування. Воно може відбутися у 36 містах України.

Також єдиний вступний іспит можна скласти у 9 європейських країнах, а єдине фахове вступне випробування – у 6 країнах Європи.

Кожен зареєстрований учасник отримає екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку "Кабінет вступника".

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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: