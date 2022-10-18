У детей высокий уровень знаний: сколько абитуриентов составили мультимедийный тест на максимум

Учеба в вузах Украины, несмотря на полномасштабную войну, уже стартовала. Хотя вступительная кампания продолжается.

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что в этом году более 200 тысяч абитуриентов написали национальный мультимедийный тест. Часть из них в то время находилась за границей.

Важная Вступительная кампания продолжается: сколько украинцев в этом году стали студентами вузов и колледжей

Сколько поступающих сдали мультимедийный тест

Шкарлетт отметил, что впервые выпускники, выехавшие за границу из-за войны, могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира. В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Наши дети продемонстрировали высокий уровень знаний,

– подчеркнул министр.

Сколько абитуриентов получили самый высокий балл

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем.

В частности, 200 баллов поступающие получили по следующим предметам:

украинский язык – почти 3000 человек;

история Украины – более 4200 человек;

математика – более 6100 человек.



скриншот презентации МОН

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Сколько абитуриентов стали студентами

Именно по результатам НМТ принимают в 2022 году в вузы.

На бакалаврат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр. К слову, в прошлом году таких поступающих было почти 60 тысяч и более 71 тысяч соответственно.

При этом, по словам главы МОН, почти 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.

Вузы могут объявлять дополнительный набор и зачислять студентов на контракт до 30 ноября 2022 года.