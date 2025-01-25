Возвращаются ли в Украину студенты, которые ездят за границу по программе обмена
Из заграницы в Украину возвращаются все студенты, которые едут учиться в другие страны в рамках программ академической мобильности. Это означает, что вузы ответственно выбирают кандидатов для обмена.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал. Он уточнил, что в основном студенты едут в страны Европы, в частности, в Германию, Великобритании, Франции, Польши.
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Возвращаются ли украинские студенты из-за границы
Глава МОН говорит, что такие программы действительно являются ценным инструментом для развития нашей молодежи и в целом высшего образования.
Со студентами выезжают и преподаватели, поэтому они обмениваются опытом, понимают, как организована среда, какие современные методы используются в образовании,
– говорит Лисовой.
Он отметил, что государство также урегулировало вопрос академической мобильности для студентов частных вузов. В частности, заявки от каждого частного учебного заведения рассматривают в индивидуальном порядке.
Если ЗВО добропорядочный, если не было странных кейсов в его истории, то подписывается отдельное письмо на выезд группы в рамках академической мобильности и так регулируется этот вопрос,
– резюмировал министр.
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Что известно о выезде студентов за границу
- В 2024 году Минобразования Украины наконец-то позволило части студентов-мужчин пересекать границу.
- Они могут принять участие в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны.
- Такую возможность предоставили студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления на один семестр.