Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал ZN.UA, кого из мужчин выпускают из нашей страны для обучения в иностранных вузах. Также вспомнил о преподавателях, отмечает 24 Канал.

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Могут ли студенты и преподаватели выезжать из Украины

Винницкий отметил, что преподаватели украинских вузов могут выезжать за границу на программы повышения квалификации и конференции.

Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник,

– уточнил чиновник.

И добавил, что украинские ЗВО с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности. Из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты. Заместитель Лисового говорит, что это очень хорошая статистика.

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Ранее 24 Канал информировал о том, каким критериям должны соответствовать студенты-мужчины, чтобы в рамках программ академической мобильности выезжать за границу для стажировки. Для этого надо:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

участвовать в академической мобильности на один семестр;

учиться на дневной форме обучения;

получать степень бакалавра по любой специальности или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.

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