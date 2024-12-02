Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів ZN.UA, кого з чоловіків випускають з нашої країни для навчання в іноземних вишах. Також згадав про викладачів, зазначає 24 Канал.

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Чи можуть студенти та викладачі виїжджати з України

Винницький зазначив, що викладачі українських вишів можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації та конференції.

Для виїзду військовозобов'язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник,

– уточнив посадовець.

І додав, що українські ЗВО з 1 січня до 1 квітня 2024 року направили 561 студента за кордон для участі в програмах академічної мобільності. З-за кордону повернулися всі без винятку чоловіки-студенти. Заступник Лісового каже, що це дуже хороша статистика.

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Раніше 24 Канал інформував про те, яким критеріям повинні відповідати студенти-чоловіки, аби у межах програм академічної мобільності виїжджати за кордон для стажування. Для цього треба:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

брати участь в академічній мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі навчання;

здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях.

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