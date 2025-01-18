Правительство изменило Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании

Кабмин Украины несколько изменил Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных учреждениями высшего духовного образования. Сам документ был утвержден постановлением правительства 10 лет назад.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве сообщили об основных изменениях.

Смотрите также На новый закон "О дошкольном образовании" уже есть жалобы педагогов: реакция образовательного омбудсмена

Как изменили Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании

Так, кандидаты на должности военных капелланов, которые получили высшее духовное образование после 1 сентября 2018 года, теперь могут признать свои документы о высшем духовном образовании, научные степени и ученые звания, получить мандат на право осуществления военной капелланской деятельности и заключить контракт о прохождении военной службы на должностях лиц офицерского состава (сугубо на должностях Службы военного капелланства) и осуществлять военную капелланскую деятельность в подразделениях Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службы Украины на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом Украины "О Службе военного капелланства".

Смотрите также Один из украинских университетов лишили лицензии: ЗВО судится

7 ЗВО Украины могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности.