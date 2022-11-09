Самые одаренные студенты Украины получат стипендии от правительства
Источник:МОН
Самые одаренные студенты Украины получили подарок от правительства. При этом – в денежном эквиваленте.
Так, 8 ноября во время заседания правительства Украины было принято решение назначить академические стипендии Кабинета Министров студентам вузов. Эту стипендию назначают наиболее одаренным соискателям образования в вузах Украины.
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28 студентов получат стипендии от Кабмина
Кандидаты на получение стипендии предлагали вузы. Ученые советы согласовали их с представителями студенческого самоуправления.
Да, эту стипендию получат 28 студентов.
По словам главы МОН Сергея Шкарлета, несмотря на российскую агрессию и направление значительных средств на оборону от оккупантов, государство продолжает поддерживать студентов.
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Сколько украинцев уже стали студентами в 2022 году
- Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, сколько студентов в Украине уже зачислили в вузы в 2022 году.
- По его словам, студентами в этом году стали почти 505 тысяч студентов.
- Промежуточные результаты вступительной кампании таковы: абитуриенты подали более 1,3 миллиона заявлений. Причислили при этом почти 505 тысяч человек, уточнил чиновник.
- Витренко при этом добавил, что вступительная кампания проходит до 30 ноября.