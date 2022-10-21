80 тысяч студентов в Украине переведут на бюджет: кто сможет учиться бесплатно

Соответствующее решение сегодня, 21 октября, приняло украинское правительство. Оно касается студентов колледжей и вузов.

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В Минреинтеграции сообщили, что перевестись на бюджет смогут:

Эти студенты, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут учиться за государственные деньги. Таких в этом году – более 80 тысяч человек. На образование этих студентов выделят 363 миллиона гривен.

Как перевестись на бюджет

Чтобы перевестись на бюджет, студенты должны подать заявление руководителю вуза. В вузе или в колледже проверят правдивость права на бесплатное обучение. Студенты также получат социальную стипендию.

Важно Какие украинские вузы стали самыми популярными среди абитуриентов в 2022 году

Как проходила вступительная кампания в вузы в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его сдали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат на бюджет в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.

Вузы могут объявлять дополнительный набор и зачислять студентов на контракт до 30 ноября 2022 года.