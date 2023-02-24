За последний год вдвое вырос спрос на украинские книги за границей: какие авторы самые популярные

За последний год, пока в Украине идет полномасштабная война, за рубежом вдвое вырос спрос на книги украинских авторов. Иностранцев больше всего интересуют именно современные украинские писатели.

С 2013 года за границей постепенно растет интерес к украинской литературе. Если раньше в 2021 году было около 120 переводов разных книг, то в 2022 году произошел существенный скачок.

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За прошлый год иностранцы купили права на перевод более 230 книг украинских авторов. Среди издателей больше всего прав на украинские книги за границу продали "Издательство Старого Льва", "Утро" и Vivat.

Например, среди стран, наиболее покупающих права на книги "Издательства Старого Льва" – Южная Корея, Чехия и Польша. В то же время, книги от Vivat больше всего интересуются в Польше, Грузии, Литве и Латвии.

Каких авторов читают больше всего

Иностранцев больше всего интересуют известные украинские авторы:

Сергей Жадан,

Оксана Забужко,

Юрий Андрухович,

Андрей Курков,

Татьяна Малярчук.

Также отметим, что за последний год у иностранцев возрос интерес к украинской ветеранской литературе и авторам, которые присоединились к рядам защитников или волонтерят. Это, например, Артем Чех, Артем Чапай, Александр Михед, Валерий Маркус, Андрей Любка, Екатерина Калитко, Марьяна Савка, Тамара Ореха Зерня.

К слову, в 2022 году наиболее популярны среди украинцев среди украинцев оказались таковы иностранные книги: "Кровь и пепел" Дженнифер Л. Арментраут, "1984" Джорджа Орвелла и "Искусство войны" Сунь-Цзы.