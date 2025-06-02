Забытые украинские слова, которые стоит вернуть за необычное звучание и интересное значение

Украинский язык живой, он постоянно меняется, принимая слова из других языков, вплетая их в свою речь. Но и ряд украинских слов, которые мы подзабыли, или нас заставили подзабыть, стоят новой жизни.

О 5 интересных слов из украинских словарей рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @show_rami.

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Слышали ли вы эти украинские слова

Блогер @show_rami предлагает украинцам знакомиться с древними украинскими словами, которые зафиксированы в словарях. Каждый раз его подборка поражает и действительно интересными, необычными словами, которые звучат как иностранные и они совсем не диалектические. Они наши, древние, забытые, но однозначно стоят того, чтобы о них узнали и вернули в речь.

Вот какие слова нашел блогер языковед в словарях:

ЗамаЮсити – положить где-то так, что не найдешь. Или другое значение – что-то украсть или присвоить – "Куда я замаюсила ту заначку?"

ОгУда – проявление недоброжелательного отношения, осуждение. ""Лице його нічого не виказувало: ні похвали, ні огуди" (Панас Мирный).

Задобіддя – перед обеденным временем. Употребляется "маю справи до задобіддя".

Уповні– это слово не совсем забыто. Но вы знаете его только в одном значении – полнолуние. Но раньше его использовали в значении – что-то в разгаре, на пике – ""літо уповні", "вечірка уповні".

Данок – в Словаре украинского языка Бориса Гринченко это слово расшифровывается как благотворительный взнос. Другая версия слова, которую мы сейчас употребляем очень часто – донат, но это слово римского происхождения.

Древние слова украинцев: смотрите видео

Эти слова не были странными или редкими для своего времени. Их можно встретить в литературе и переписке XIX – начала ХХ века. Они и дальше были бы в обращении, если бы не чистки украинского языка и навязывание русского.

Сейчас украинцы могут говорить на украинском свободно и возрождать забытые слова. Это будет ваш донат в развитие и возвращение забытого в язык.