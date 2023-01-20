Представитель СБУ в регионе Юлия Ткач сообщила, что задержанный требовал у студента 20 тысяч гривен. За это обещал перевести на заочную форму обучения и зачесть зачеты.
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СБУ задержала директора института в Кропивницком
По данным следователей, руководитель института за закрытие сессии и зачисление на обучение потребовал у студентов 500 – 600 долларов.
Так, работники СБУ задокументировали передачу первой части взятки, а во время передачи остальной суммы директора института задержали в рабочем кабинете.
В ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Следовательно, руководитель вуза может оказаться в тюрьме сроком от трех до восьми лет.
Заместитель директора института комментировать ситуацию отказалась.
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"Ректор" Херсонской академии оказался предателем
- В Украине будут судить также профессора кафедры Херсонской государственной морской академии. Он оказался предателем.
- В июне 2022 профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с россиянами. При этом дал согласие "возглавить" вуз.
- Следовательно, коллаборант внедрял в вузы язык оккупантов как официальный в учебе.
- Он, к слову, житель Херсона. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Однако сейчас коллаборант разыскивается.