Речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач повідомила, що затриманий вимагав у студента 20 тисяч гривень. За це обіцяв перевести на заочну форму навчання та зарахувати заліки.

До теми Чекала на РФ і закликала повалити владу: у Києві визначили долю викладачки-зрадниці

СБУ затримала директора інституту у Кропивницькому

За даними слідчих, очільник інституту за закриття сесії та зарахування на навчання вимагав у студентів 500 – 600 доларів.

Так, працівники СБУ задокументували передання першої частини хабаря, а під час передачі решти суми директора інституту затримали у робочому кабінеті.

Найближчим часом йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Відтак очільник ВНЗ може опинитися у в'язниці терміном від трьох до восьми років.

Заступниця директора інституту коментувати ситуацію відмовилась.

Читайте "Ректор" Херсонської державної морської академії виявився зрадником

"Ректор" Херсонської академії виявився зрадником