Речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач повідомила, що затриманий вимагав у студента 20 тисяч гривень. За це обіцяв перевести на заочну форму навчання та зарахувати заліки.
До теми Чекала на РФ і закликала повалити владу: у Києві визначили долю викладачки-зрадниці
СБУ затримала директора інституту у Кропивницькому
За даними слідчих, очільник інституту за закриття сесії та зарахування на навчання вимагав у студентів 500 – 600 доларів.
Так, працівники СБУ задокументували передання першої частини хабаря, а під час передачі решти суми директора інституту затримали у робочому кабінеті.
Найближчим часом йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Відтак очільник ВНЗ може опинитися у в'язниці терміном від трьох до восьми років.
Заступниця директора інституту коментувати ситуацію відмовилась.
Читайте "Ректор" Херсонської державної морської академії виявився зрадником
"Ректор" Херсонської академії виявився зрадником
- В Україні судитимуть також професора кафедри Херсонської державної морської академії. Він виявився зрадником.
- У червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з росіянами. При цьому дав згоду "очолити" виш.
- Відтак колаборант впроваджував у виші мову окупантів як офіційну у навчанні.
- Він, до слова, є мешканцем Херсона. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. Проте зараз колаборанта розшукують.