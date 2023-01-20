Директор одного из украинских институтов задержали на взятке

СБУ задержала директора Кропивницкого института государственного и муниципального управления. Его поймали на взятке.

Представитель СБУ в регионе Юлия Ткач сообщила, что задержанный требовал у студента 20 тысяч гривен. За это обещал перевести на заочную форму обучения и зачесть зачеты.

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СБУ задержала директора института в Кропивницком

По данным следователей, руководитель института за закрытие сессии и зачисление на обучение потребовал у студентов 500 – 600 долларов.

Так, работники СБУ задокументировали передачу первой части взятки, а во время передачи остальной суммы директора института задержали в рабочем кабинете.

В ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Следовательно, руководитель вуза может оказаться в тюрьме сроком от трех до восьми лет.

Заместитель директора института комментировать ситуацию отказалась.

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